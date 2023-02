Stichting Bondru wil entertainment branche opkrikken

“Het is belangrijk om de entertainment branche op te krikken zodat de Surinaamse muzikanten de nodige erkenning en waardering krijgen. Hun producties moeten beschermd blijven en waar nodig begeleid worden.” Dit is het streven van Stichting Bondru Entertainment Suriname (SBES).

Het is een uitdaging voor SBES om haar stempel te drukken binnen de Surinaamse samenleving alsook een professionele sfeer te creëren voor muzikanten. Zij zullen tijdens dit proces geadviseerd, toegelicht en begeleid worden. Ook zullen de artiesten zich open moeten stellen voor herscholing of bijscholing. Een andere kwestie dat aandacht behoeft is de muziekrechten.

SBES is begonnen als een beweging tijdens de lockdown periode. Het initiatief kwam van artiest Jah Hands Baas (Ostafarga Lynch), die zich volledig heeft ingezet om de organisatie aan het rollen te krijgen. Promotor Fabian Sijmor, meer bekend als Promarman.com, werd samen met Theo Clarke (Oom Thoo) benaderd om het geheel te ondersteunen. Vervolgens benaderden zij ook andere prominenten om een wezenlijke bijdrage te leveren.

Vanwege de doelen die de organisatie wil naleven, werd de overstap gemaakt naar een stichting. De leden zijn geen onbekenden en hebben hun sporen verdient binnen de samenleving. De leden zijn Fabian Sijmor, Theo Clarke, Louise Eduard- Naarden, Carol Krak- Braam, Meruschka Arupa, Henk Jacobi, Ostafarga Lynch en Rohit Thakoer.

De entertainment wereld zit met heel wat uitdagingen; een ongeordende muziekscene te professionaliseren en aangepaste wetgeving met betrekking tot muziekrechten. SBES wil deze groep op een zodanige manier beïnvloeden alsook een professionele omgeving creëren voor hen. De stichting wil dit doen door middel van het adviseren en informeren van muzikanten tevens workshops verzorgen in samenwerking met verschillende instanties.

Het uiteindelijke doel is het vervullen van een adviserende, faciliterende en ondersteunende rol naar de entertainmentbranche in Suriname, met het oog op het bevorderen van de ontwikkeling van muzikanten in de ruimste zin des woord voor zover wettelijk is toegestaan. SBES gaat binnenkort een registratie campagne van start om muzikanten in de gelegenheid te stellen zich te registreren, zodat zij over cijfers beschikt van de muziekscene in Suriname. De leden zijn allemaal super gemotiveerd om resultaten te halen. Ze hebben zich gecommitteerd en hebben allemaal een gezamenlijke missie. Het behalen van de doelen van SBES, zoveel als mogelijk na te leven en te verwezenlijken.

De stichting is ervan overtuigd dat middels het maken van een vuist er veel gedaan kan worden.