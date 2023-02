Politie arresteert veroorzaker aanrijding voor beroving ondernemer in Ford Raptor

De 24-jarige veroorzaker van een aanrijding Marcel V., is donderdag door de politie in verzekering gesteld voor beroving van een jonge ondernemer in een Ford Raptor aan de Martin Luther Kingweg in Suriname.

De verdachte reed met een Toyota Corolla over de Latourweg. Hij kwam vervolgens op de Martin Luther Kingweg en sloeg dubbel rechts, waarbij hij de auto van de ondernemer aanreed. Ondanks dat hij een lekke band kreeg, reed de 22-jarige ondernemer door. Hij werd door drie voertuigen achtervolgd die hem ter hoogte van een restaurant hebben klemgereden.

Onder bedreiging werd het slachtoffer beroofd van zijn mobiele telefoons en forse geldbedragen te weten 3.000 euro, 263.000 SRD en 500 USD. Na daad reden de auto’s weg.

De benadeelde reed hierna naar de politie van Livorno een deed aangifte van beroving. Na camerabeelden te hebben bezichtigd werd de veroorzaker Marcel aangehouden. De verklaringen van hem schromen niet met de veiliggestelde beelden. Uit de beelden blijkt dat de veroorzaker opzettelijk de aanrijding heeft veroorzaakt en de andere auto’s een achtervolging hebben ingezet om de Ford Raptor van de benadeelde klem te rijden.

Ondanks zijn ontkenning heeft de politie na afstemming met het Surinaamse Openbaar de veroorzaker in verzekering gesteld. Hij moet veel meer afweten van de beroving. Aan de opsporing van de overige verdachten wordt gewerkt. De buit is nog niet terecht. De Toyota Corolla is niet gekeurd en ook niet verzekerd. Ook blijkt dat de bestuurder niet in het bezit van een rijbewijs.