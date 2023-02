Pal Mundo brengt Ozuna, Elvis Crespo en Jowell & Randy 15 juli naar Den Haag

Europa’s grootste Latin en Caribbean festival Pal Mundo zal deze zomer terugkeren naar het Zuiderpark in Den Haag voor de achtste editie. Op zaterdag 15 juli 2023 zullen onder anderen Ozuna, Elvis Crespo en Jowell & Randy hun opwachting maken. Pal Mundo is in tegenstelling tot eerdere edities dit jaar een eendaags festival. Met de aankondiging van de eerste headliners trekt Pal Mundo wederom artiesten van wereldformaat aan. Het festival loopt al jaren voorop in hun niche en brachten onder anderen als eerste en enige Bad Bunny naar Nederland.

De Puerto Ricaanse Ozuna staat al jaren aan de top van de Latin charts en heeft met hits als Taki Taki en Baila Baila Baila ook in Nederland groot succes. Een van Ozuna’s grootste hits Criminal in samenwerking met Natti Natasha heeft inmiddels miljarden streams vergaard. Elvis Crespo, de wereldberoemde Puerto Ricaans-Amerikaanse zanger, is vooral bekend van het populair maken van het merengue muziekgenre. Met hits als Suavemente en Píntame heeft Crespo een belangrijke rol gespeeld in de verspreiding van de Latijns-Amerikaanse muziekstroming in de Verenigde Staten en Europa. Het eveneens uit Puerto Rico afkomstige duo Jowell & Randy draaien al geruime tijd mee in de wereld van reggaeton en worden gezien als een van de meest invloedrijke artiesten binnen het genre. Het duo staat bekend om ritmische beats, pakkende teksten en energieke live optredens.

Naast de Latin supersterren biedt Pal Mundo jaarlijks ook een podium voor lokaal en Caribisch talent. In totaal zijn er vier verschillende podia op Pal Mundo met ruimte voor een breed aanbod aan Latijnse muziekgenres, van reggaeton tot funk en van caribbean tot merengue. Naast de genoemde Latin supersterren staan dit jaar onder anderen Bokoesam, Blaiz Fayah, Jonna Fraser, Gio & Keizer en Passion op de line-up. Pal Mundo Festival trok bij voorgaande edities gemiddeld zo’n 25.000 bezoekers per dag, dit jaar verwacht de organisatie 30.000 bezoekers te mogen verwelkomen.

Onmisbaar op een Latin en Caribbean festival is uiteraard de foodcourt, die dit jaar ook terug zal keren naar het Zuiderpark. Pal Mundo brengt de meest talentvolle food en beverage ondernemers uit de omgeving samen op world food court. Het festival neemt dit belangrijke aspect van de Latijnse cultuur dan ook serieus mee in de organisatie.

Event informatie

Pal Mundo Festival

Datum: 15 juli 2023

Tijd: 12:00 – 23:00

Locatie: Zuiderpark, Den Haag – Kaarten haal je hier.