Landelijk onderzoek naar gezondheid bevolking Suriname

Een landelijk onderzoek naar de gezondheid van de Surinaamse bevolking en gezondheidsindicatoren gaat volgens minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zeker helpen om gericht beleid en duurzaam preventiebeleid te ontwikkelen. Zo’n onderzoek is voor het laatst in 2014 uitgevoerd in Suriname, te weten het STEPS-onderzoek.

Naar aanleiding van vragen uit het parlement tijdens de begroting zei minister Ramadhin op donderdag 23 februari dat er nog dit jaar en op korte termijn een gezondheidsonderzoek zal worden uitgevoerd, waarbij het ministerie van Volksgezondheid zal samenwerken met het Medisch Wetenschappelijk Instituut (MWI) en de Faculteit der Medische Wetenschappen (FMeW) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

De bewindsman zegt dat er is inmiddels een no-objection (verklaring van geen bezwaar) van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) is ontvangen. De financiële en technische voorstellen dienen voor 14 april te worden ingediend, waarna er ongeveer twee maanden zullen worden uitgetrokken voor de voorbereiding. “En dan kunnen we starten met het onderzoek, dat zeker leidend zal zijn voor het ministerie om de gezondheidsstatus van de bevolking te peilen en op basis daarvan beleid maken”, aldus minister Ramadhin.

Hij bracht het onderzoek in lijn met het verbeteren van de eerstelijnszorg. Versterken van deze zorg is volgens de bewindsman ook een primaire beleidsvisie van het ministerie van Volksgezondheid. “Omdat wij ook van mening zijn dat er uiteraard veel meer kan worden opgevangen met het versterken van de eerstelijnszorg, die als poortwachter fungeert in de gezondheidszorg”, verduidelijkt minister Ramadhin. Hij zegt dat eerste lijn vooral in de preventieve zorg een proactieve rol kan spelen.

De bewindsman bleef meteen ook stilstaan bij het Suriname HEARTS Initiatief dat vorig jaar is gelanceerd, en waarover hij het college in de eerste ronde uitvoerig heeft geïnformeerd. Volgens de resultaten die thans binnenkomen blijken volgens minister Ramadhin heel veel jonge personen onbewust met risicofactoren voor niet overdraagbare aandoeningen rondlopen.

Het Suriname HEARTS Initiatief betreft een programma om hart- en vaatziekten onder de samenleving sterk terug te brengen.