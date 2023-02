16-jarige jongen beschoten vanuit rijdende auto

Een 16-jarige jongen in Suriname is donderdagmiddag omstreeks 16.00u beschoten vanuit een rijdende auto. Dit gebeurde aan de Goedezorgweg in Paramaribo.

Het slachtoffer liep hierdoor twee schotwonden op, te weten in de buikstreek en aan zijn hand. De politie van Santodorp werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

De tiener die hevig bloedde is met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. Het is vooralsnog niet bekend wie de schutter is en waarom op de jongen is geschoten. Volgens de Surinaamse politie was het slachtoffer wel aanspreekbaar.

Aan de opsporing van de schutter wordt gewerkt.