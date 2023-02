Vrouwen die kleren gestolen hebben tijdens plunderingen aangehouden

Drie vrouwen die kleren gestolen hebben tijdens de plunderingen op 17 februari in de binnenstad van Paramaribo, zijn door de politie in beeld gebracht en aangehouden.

Het drietal maakte de kleren buit en plaatste die in een rode personenauto nabij de hoek van de dokter Sophie Redmond- en Zwartenhovenbrugstraat.

Een voorbijrijdende automobilist filmde de strafbare handelingen van de vrouwen en plaatste het filmpje op sociale media. Het filmpje ging viraal en zorgde voor veel verontwaardiging.

Er is een team samengesteld om terstond aan te vangen met het in beeld brengen van personen die op die dag zich schuldig hebben gemaakt aan de verschillende strafbare feiten om hen aan te houden ter voorgeleiding. Het Korps Politie Suriname zal alle personen die in beeld zijn gekomen opsporen en aanhouden.

Op dinsdag 21 februari zijn 83 personen voorgeleid bij de officieren van justitie. Deze personen worden verdacht van onder andere poging doodslag, diefstal, opruiing, wederspannigheid en vernieling. Naast trekker van de protestactie, Stephano ‘Pakkitow’ Biervliet, zijn nog 113 personen aangehouden, waarvan dertig gelijk zijn heengezonden.

Bij de voorgeleiding van dinsdag zijn tien personen, waaronder jeugdigen, heengezonden vanwege het ontbreken van een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit.

De verdachte Biervliet is bij de rechter-commissaris voorgeleid voor ondere andere poging doodslag, verstoring van de openbare orde, opruiing, openlijke geweldpleging, brandstichting, gekwalificeerde diefstal, zware mishandeling.

De verdachten zijn verhoord op de bureaus Nieuwe Haven en Geyersvlijt. Vanwege de grootte van de groep heeft het Openbaar Ministerie besloten deze verdachten niet virtueel te horen, maar in persoon.