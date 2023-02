Vandaag bijeenkomst voor organisatie volgende protest in Suriname

Vandaag om 20.00 uur vindt er aan de Hermitageweg nummer 15 een bijeenkomst plaats voor een ieder die wil helpen nadeken over en helpen organiseren van het volgende protest in Suriname.

De bekende Surinaamse activist en politicus Curtis Hofwijks heeft de bijeenkomst gisteravond op zijn Facebookpagina bekendgemaakt. Het geheel zal live te volgen zijn en mensen kunnen ook van huis uit hun bijdrage leveren.

Het afgelopen protest op 17 februari bij het Onafhankelijkheidsplein is geëindigd in rellen. De demonstranten hebben eerst het terrein van De Nationale Assemblee (DNA) bestormd en daarna het gebouw bekogeld.

Het voorval is te zien in deze livebeelden van Waterkant.Net. Het parlementsgebouw is zwaar beschadigd geraakt. Daarnaast zijn er ook heel veel winkels en handelszaken vernield en geplunderd. Een auto en gebouwen werden ook in brand gestoken.

Surinamers waren de straat opgegaan om te protesteren tegen het beleid van de regering Santokhi-Brunswijk. Geëist werd dat de regering aftreedt. Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet had opgeroepen tot een grote protestactie. Hij is aangehouden en in verzekering gesteld.

Biervliet is bij de rechter-commissaris voorgeleid voor ondere andere poging doodslag, verstoring van de openbare orde, opruiing, openlijke geweldpleging, brandstichting, gekwalificeerde diefstal en zware mishandeling.

Er is een team samengesteld om terstond aan te vangen met het in beeld brengen van personen die op die dag zich schuldig hebben gemaakt aan de verschillende strafbare feiten om hen aan te houden ter voorgeleiding. Het Korps Politie Suriname zal alle personen die in beeld zijn gekomen opsporen en aanhouden. Meer dan 100 personen zijn reeds opgepakt.