Seksshop Hush Hush ook vernield en geplunderd tijdens rellen

Seksshop Hush Hush heeft het ook moeten ontgelden tijdens de rellen op 17 februari in Paramaribo. De zaak is net als vele andere winkels en handelszaken ook vernield en geplunderd.

De shop heeft foto’s van de ravage online geplaatst. Daarbij is onder andere te zien dat de voorruiten zijn kapotgeslagen en de zaak is leeggeroofd.

Er is een team samengesteld om terstond aan te vangen met het in beeld brengen van personen die op die dag zich schuldig hebben gemaakt aan de verschillende strafbare feiten om hen aan te houden ter voorgeleiding. Het Korps Politie Suriname zal alle personen die in beeld zijn gekomen opsporen en aanhouden.

Op dinsdag 21 februari zijn 83 personen voorgeleid bij de officieren van justitie. Deze personen worden verdacht van onder andere poging doodslag, diefstal, opruiing, wederspannigheid en vernieling. Naast trekker van de protestactie, Stephano ‘Pakkitow’ Biervliet, zijn nog 113 personen aangehouden, waarvan dertig gelijk zijn heengezonden.

De rechter-commissaris (rc) heeft inmiddels bijkans 35 plunderaars in vrijheid gesteld. Advocaat Maureen Nibte geeft aan dat van de 13 verdachten aan wie zij rechtsbijstand verleende, 10 door de rc in vrijheid zijn gesteld. Ook de drie vrouwen die op een filmpje te zien waren op social media, waarbij zij talloze kledingstukken in een auto plaatsten, zijn door de rc in vrijheid gesteld.

Het overgrote deel van de verdachten geeft aan dat zij zich “in the heat of the moment” hebben laten verleiden door de plunderende menigte. Sommige hebben gewoon spullen opgeraapt die op straat werden gegooid waaronder flesjes parfum en kledingstukken.