Rovers dringen woning binnen en dreigen zuigeling in brand te steken

Een jonge moeder in Suriname heeft een vreselijke nacht achter de rug. Twee criminelen drongen rond 02.00u haar woning te Rijsdijk binnen, op zoek naar geld. Ze dreigden haar zuigeling in brand te steken als ze geen geld zou geven aan de rovers.

Volgens de 24-jarige moeder Ch.A. was ze op dat tijdstip wakker en bezig haar baby te voeden in de slaapkamer. Plotseling hoorde ze de voordeur van haar woning opengaan. Ze stond op met de bedoeling naar de woonkamer te lopen en zag op dat moment tot haar schrik twee mannen gewapend met respectievelijk een mes en een schroevendraaier in de deuropening van haar slaapkamer staan.

Een van hen pakte haar zuigeling af en liep naar de keuken. Hij maakte het fornuis aan en deed vervolgens de uitlating: “Als je het geld niet aan ons geeft brand ik je baby”. De moeder rende naar haar slaapkamer en pakte uit een portemonnee 6.000 SRD, die ze aan de rovers overhandigde.

Na de daad verlieten de verdachten de plaats.

De politie van Rijswijk werd ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. Van de daders is nog geen spoor te bekennen.