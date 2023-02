Rapport over veiligheid rond luchthaven Zorg en Hoop

De werkgroep Veiligheid Luchthaven Zorg en Hoop in Suriname heeft op woensdag 22 februari een rapport van de activiteiten sedert haar installatie aan het staatshoofd overhandigd. De werkgroep werd vorig jaar geïnstalleerd met als opdracht een quick scan van de veiligheid rond het vliegveld Zorg en Hoop en aanbevelingen daartoe. is de

Commissievoorzitter Rajinderkoemar Panchoe zegt dat het document te maken heeft met de veiligheid rond de luchthaven Zorg en Hoop. Panchoe legt uit dat de werkgroep per presidentiële resolutie van 1 april 2022 is geïnstalleerd om zich te buigen over de veiligheidssituatie en alle daarbij komende actoren op het vliegveld Zorg en Hoop. Daarbij moesten de knelpunten benoemd en verbeterpunten worden aangedragen zodat zaken op beleidsniveau aangepakt kunnen worden.

“In het document zijn er heel wat aanbevelingen gedaan”, aldus de commissievoorzitter. Hij deelt mee dat het gaat om een aantal zaken die direct aanpak behoeven, mede in het belang van de veiligheid van de luchtvaartsector. Daarnaast zijn er ook punten die een later tijdstip aangepakt kunnen worden. “Als het gaat om de veiligheid zijn het zaken die binnen heel korte tijd verbeterd moeten worden”, benadrukt Panchoe.

Hij merkt op dat er op de lange termijn geen gedegen onderhoud heeft plaatsgevonden bij de luchthaven Zorg en Hoop. “Daar zou wat meer aandacht aan besteed moeten worden.” De commissievoorzitter spreekt van een samenhang van een aantal actoren die aanpak behoeven. Het gaat dan om zowel de baan als de aankomsthal. “Over het algemeen moeten heel wat zaken aangepakt worden”, verduidelijkt Pachoe. Hij voegt eraan toe dat de commissie, die uit lokale experts bestaat, ook advies van buitenlandse deskundigen heeft ontvangen.

De Surinaamse president Santokhi is ervan overtuigd dat er een goed uitgewerkt rapport aan hem is overhandigd. Hij sprak zijn erkentelijkheid uit aan het adres van de werkgroep. Volgens het staatshoofd zal de regering het rapport doornemen. De deskundigen zullen waar nodig wederom geraadpleegd worden als het gaat om het invulling geven aan de aanbevelingen.