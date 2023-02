Plunderaars verklaren ‘in the heat of moment’ te hebben gehandeld

De rechter-commissaris in Suriname (rc) heeft inmiddels bijkans 35 plunderaars in vrijheid gesteld. Advocaat Maureen Nibte geeft aan dat van de 13 verdachten aan wie zij rechtsbijstand verleende, 10 door de rc in vrijheid zijn gesteld. Ook de drie vrouwen die op een filmpje te zien waren op social media, waarbij zij talloze kledingstukken in een auto plaatsten, zijn door de rc in vrijheid gesteld.

Nibte geeft aan dat zij een sociaal verweer heeft gevoerd voor de vrouwen. Het gaat om een moeder en haar twee dochters, waarbij de ene dochter minderjarige kinderen heeft en de andere dochter schoolgaand is. Het gezin is ontwricht door de aanhouding van de drie vrouwen.

De vrouwen hebben zich bij de politie aangemeld nadat het filmpje waarin ze te zien zijn, viraal ging op social media. Alle kledingstukken welke zij hadden buit gemaakt zijn in beslag genomen door de politie.

Ze hebben spijt betuigd en hebben aangegeven de gevolgen van hun ondoordachte handelingen niet te hebben overzien. Zij reden toevallig langs toen ze de plunderingen zagen, waarna zij zich voegden in de meute. Ook een verdachte die een gitaar bij Cheung’s Music had weggenomen is op vrije voeten. De gitaar is in beslag genomen.

Het overgrote deel van de verdachten geeft aan dat zij zich “in the heat of the moment” hebben laten verleiden door de plunderende menigte. Sommige hebben gewoon spullen opgeraapt die op straat werden gegooid waaronder flesjes parfum en kledingstukken.

Een jongeman die tijdens het plunderen van een pompstation live ging op social media en daarbij riep “pakke, pakke” blijft aangehouden.

Vanwege de veelheid aan verdachten zijn op dinsdag 21 februari op twee locaties fysiek de voorgeleiding van het Surinaamse Openbaar Ministerie en de rechtmatigheidstoets van de rc gehouden, namelijk op politiebureau Geyersvlijt en Nieuwe Haven. Dat meldde het OM in een persbericht.