Siebrano Pique heengezonden; Raoul Abdoelrahman en Lesley Welzijn in verzekering gesteld

Siebrano Pique, die zich dinsdag samen met zijn advocaat Derrick Veira had aangemeld bij de politie van Nieuwe Haven, mocht na verhoor naar huis. Dat meldt zijn advocaat Derrick Veira desgevraagd aan Waterkant.Net

Pique werd gehoord in verband met de rellen rond het protest, op vrijdag 17 februari in Paramaribo. Nadat het duidelijk was dat hij geen deel uitmaakte van de protestactie werd hij na verhoor heengezonden. Dit gebeurde omstreeks 21.30u.

Raoul Abdoelrahman en Lesley Welzijn zijn na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld. De mannen worden verdacht van het verstoren van de openbare orde, openlijke geweldpleging, gekwalificeerde diefstal, brandstichting en vernieling.

De twee werden maandag aangehouden en overgedragen aan kapitale Delicten in belang van het onderzoek. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Op beelden die gemaakt zijn voor het DNA-gebouw is te zien dat Abdoelrahman een van de mensen is die anderen oproept om naar de ingang van het gebouw te gaan. Enkele tellen later werd de ingang bestormd door de demonstranten waarbij ondermeer stenen en dranghekken op de agenten werden gegooid. Als reactie hierop werden waarschuwingsschoten gelost.