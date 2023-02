Politie inspecteur die gefilmd werd bij plunderen meldt zich bij Kapitale Delicten

Een vrouwelijk politie inspecteur, die gefilmd werd tijdens het plunderen afgelopen vrijdag, heeft zich vandaag aangemeld bij de afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname.

Een burger reed die bewuste vrijdag in zijn auto in het centrum van Paramaribo en filmde de situatie van de plunderaars. Toevallig liep de vrouw E.R. samen met nog iemand met vermoedelijk gestolen spullen in haar bezit. De burger herkende haar en noemde haar naam in het filmpje, dat kort daarna viraal ging.

In verband met het onderzoek wordt ze gehoord door de politie. Het Surinaamse Openbaar Ministerie beslist over haar lot.

Deze zelfde inspecteur werd in september 2018 aangehouden en in verzekering gesteld wegens afpersing. Ze was toen door de kantonrechter veroordeeld tot een voorwaardelijke straf. Daarnaast kreeg ze vijf jaren ontzetting uit het ambt.