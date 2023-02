Politie graaft lijkje van foetus op na melding

Afgelopen dinsdag ontving de politie van West-Suriname, de melding, dat er een baby zou zijn begraven op een erf in het ressort. De politie van station Corantijnpolder deed het adres in Nickerie aan en trof een hoop omgespit klei op het erf aan.

Daar werd het lijkje van een foetus van ongeveer 12 cm, gewikkeld in een wit doekje, opgegraven. De arts werd erbij gehaald, die de leeftijd van de foetus schatte op 16 tot 18 weken oud.

De moeder werd in het kort ondervraagd. Zij verklaarde dat zij niet wist dat ze zwanger was en s’ochtends ineens een miskraam kreeg. Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat er in dit geval geen sprake is van opzet.

De foetus is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan, om alsnog op de juiste wijze te worden begraven.