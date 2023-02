Wordt Pakittow poging tot doodslag ten laste gelegd voor inrijden truck op politie?

Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet zit nog steeds vast, nadat hij zich zaterdag bij de politie in Suriname meldde. De demonstratie waar hij het brein achter was liep binnen de kortste keren uit tot een chaos, waarbij de door hem opgeroepen demonstranten met stenen gooiden, vernielingen aanrichtten en diverse handelszaken hebben geplunderd.

Het is nu nog niet duidelijk wat hem ten laste wordt gelegd, maar kijkende naar de feiten en beelden zou het zomaar kunnen dat het gaat om poging tot doodslag en wel op het moment dat de grote soundtruck inrijdt op de politie.

Pakittow stond namelijk zelf op de door hem ingezette soundtruck vanwaar hij het publiek toesprak. Hij dirigeerde de soundtruck ook richting het kabinet van de Surinaamse president, waar de weg werd geblokkeerd door de Mobiele Eenheid (ME) van de politie en militairen.

Op beelden die door diverse media en personen zijn gemaakt, is te zien en te horen dat Pakittow de mensen oproept om naar voren te gaan om de linie van de ME te doorbreken. Ook de bestuurder van de soundtruck wordt opgedragen naar voren te rijden zoals te zien is op de beelden.

Op een bepaald moment staat de truck heel dicht op de ME en wordt er gas gegeven, met gevaar voor het leven van de politiemannen die daar staan. Uit nood worden er schoten in de lucht en gericht op het voertuig gelost. De ME voert een charge uit, waardoor hen veel ellende bespaard is gebleven.

Pakittow zou kunnen worden aangewezen als de aanstichter van hetgeen er op dat moment met de truck misgaat omdat hij zou hebben aangespoord om door te rijden. De truck die hij gebruikt voor zijn protestactie, valt sowieso zonder zijn verantwoordelijkheid. Maar de kans is ook groot dat hij voor alles wat er mis is gegaan verantwoordelijk gesteld wordt.

Dinsdag zal Pakittow voorgeleid worden bij de rechter-commissaris (rc) en wordt duidelijk wat de strafbare feiten zijn, waarvan hij verdacht wordt.