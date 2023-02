Verdachten met 14.000 krapé eieren aangehouden

Na bekomen informatie heeft de politie van het bureau Albina afgelopen zaterdag vijf opvarenden op de Marowijnerivier ter zake overtreding van de jachtwet en wet economische delicten aangehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

De wetsdienaren stippelden in de ochtend een actie uit, waarbij er gesurveilleerd werd op de Marowijnerivier. In de boot werden aangetroffen en in beslag genomen 28 zwarte vuilniszakken met krapé eieren. In elke zak waren er 500 krapé eieren.

Verder zijn zowel de boot als de buitenboordmotor van het merk Yamaha 15 PK in het belang van het onderzoek in beslag genomen. De krapé eieren zijn ter vernietiging vervolgens overgedragen aan de dienst Lands Bosbeheer (LBB).

De aangehouden verdachten zijn Lesley A. (35), Samuel V. (31), Jerry K. (44), Verginia A. (43) en de jeugdige R.S. (14), meldt KPS.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de drie verdachten Lesley, Samuel en Jerry door de politie in verzekering gesteld, terwijl Verginia en de jeugdige R.S. zijn heengezonden.