Lijk 35-jarige man op Weg naar Langatabiki aangetroffen

In Suriname hebben enkele arbeiders hun collega Joël Laurens (35) maandag dood aangetroffen op Weg naar Langatabiki, ter hoogte van kilometer 31 afslag naar binnen.

Het slachtoffer werd op zijn buik met zijn gezicht in de modder aangetroffen. In eerste instantie werd gezegd dat de man zou lijden aan epilepsie, maar dat was volgens de collega’s niet zo.

Ze kenden hem als een gezonde, harde werker. Volgens de mede kampgenoten stond het slachtoffer maandagmorgen op. Hij liep naar voren om een onderdeel te gaan halen.

Toen zijn collega’s merkten dat Joël lang wegbleef zijn ze opzoek gegaan. Tot hun schrik troffen ze het slachtoffer levenloos aan.

De politie van Moengo werd gelijk na de ontdekking ingeschakeld voor onderzoek. Vanwege de bevindingen van de ingeschakelde arts is het lijk van de 35-jarige man ter obductie in beslag genomen.