Eigenaar geplunderde kledingwinkel in Paramaribo zoekt 45.000 euro voor herstart

Glenn Veldwijk, eigenaar van Gorgeous & Rich (G&R) in de Suriname Times Mall, zoekt 45.000 euro voor een herstart. De winkel die hij vijf jaar geleden heeft geopend, is ook vernield en geplunderd tijdens de rellen afgelopen vrijdag in de binnenstad van Paramaribo.

Tijdens de rellen zijn heel veel winkels en handelszaken vernield en geplunderd. Meer dan drie kwart van de winkels in de mall hebben het ook moeten ontgelden. De schade loopt in de miljoenen Amerikaanse dollars.

“Ik heb de afgelopen jaren keihard gewerkt om mijn kledingwinkel G&R van de grond af op te bouwen. In een paar minuten heeft een groep mensen alles wat ik heb opgebouwd van mij afgenomen. Machteloos heb ik via mijn camerabeelden meegekeken hoe dit alles gebeurde”, zegt de teneergeslagen Veldwijk.

De ondernemer zegt dat er bekend is geworden dat er vanuit de verzekering en overheid geen compensatie komt. Hij is vastberaden om ondanks de tegenslagen verder te gaan met zijn zaak. Veldwijk vraagt daarvoor financiële hulp van de gemeenschap.

In Suriname kan er gedoneerd worden op de rekeningen van het bedrijf bij De Surinaamsche Bank: SRD 3604357, U$S 3604373 en euro 3604365 ter name van Gorgeous & Rich Clothing.

Voor mensen in Nederland die willen doneren is er een GofundMe inzamelingsactie opgestart. Er is inmiddels meer dan 100 euro gedoneerd.

Hieonder een video van de vernieling en plundering bij Gorgeous & Rich.

Zo zag de winkel eruit na de plundering.