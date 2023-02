VN secretaris-generaal uit zorgen over protesten in Suriname

António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN), heeft zich via zijn woordvoerder Stéphane Dujarric in een verklaring uitgelaten over de situatie in Suriname. Dujarric schrijft dat de hoge functionaris zich zorgen maakt over de gewelddadige protesten die op vrijdag 17 februari 2023 hebben plaatsgevonden.

“Hierbij werd het gebouw van De Nationale Assemblee (DNA) bestormd en schade aangericht. Daarnaast zijn ook particuliere eigendommen beschadigd en mensen gewond geraakt.

De secretaris-generaal benadrukt dat de vrijheid van meningsuiting en vreedzame bijeenkomsten fundamentele mensenrechten zijn die te allen tijde moeten worden gerespecteerd, maar dat protesten moeten worden uitgevoerd zonder dat er toevlucht wordt genomen tot geweld.

Secretaris-generaal Guterres dringt er bij alle relevante actoren in Suriname op aan terughoudendheid te betrachten en een inclusieve dialoog aan te gaan om de uitdagingen waar het land voor staat constructief aan te pakken.