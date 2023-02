VIDEO: Voorgevel Suriname Times Mall nu volledig van steen

Vanuit de Domineestraat kan er nu niets in de units van de Suriname Times Mall gezien worden. De leiding heeft besloten om de tijdens de plunderingen zwaar beschadigde voorgevel niet meer te voorzien van glas, maar van steen.

“Het lijkt wel op een Chinese muur, maar dat is het beste”, zegt een teneergeslagen unithouder. Veel unithouders overwegen te vertrekken.

Tijdens de rellen vrijdag in de binnenstad van Paramaribo, zijn heel veel winkels en handelszaken vernield en geplunderd. Meer dan drie kwart van de winkels in de mall hebben het ook moeten ontgelden. De schade loopt in de miljoenen Amerikaanse dollars.

Eenheden van de Surinaamse politie hebben op zaterdag 18 februari op verschillende locaties aanhoudingen verricht. Er is een team samengesteld om ter stond aan te vangen met het in beeld brengen van personen die op die dag zich schuldig hebben gemaakt aan de verschillende strafbare feiten om hen aan te houden ter voorgeleiding.

Het Korps Politie Suriname zal alle personen die in beeld zijn gekomen opsporen. Op basis van uitgewerkte informatie zijn er op vrijdag en zaterdag in totaal reeds 128 aanhoudingen verricht en ook goederen in beslag genomen. Het onderzoek duurt voort. Er zullen meerdere locaties worden aangedaan ter aanhouding van verdachten.

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft het ministerie van Volksgezondheid ge√Įnformeerd over het aantal slachtoffers dat zich hebben aangemeld na de uit de hand gelopen protestactie van vrijdag 17 februari. Het gaat in deze om totaal 26 slachtoffers.

Een ondernemer is opgenomen met hoofdletsel en is er zeer ernstig aan toe. In totaal zijn er vier opnames te melden waarvan twee met schotverwondingen en twee met hoofdletsel. Vier personen zijn binnen gebracht met schotverwondingen en na behandeling huiswaarts gestuurd.

Men heeft nog niet kunnen bijhouden wie behoorde tot de ordehandhavers of protesterenden, wel is bekend dat een lid van de militaire politie, een politieagent en twee ondernemers behoren tot de slachtoffers. In de overige ziekenhuizen zijn er geen meldingen binnengekomen van gewonden of slachtoffers.

Hieronder een video van de voorgevel nu.