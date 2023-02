NDP verklaring over harde aanpak Ebu Jones strookt niet met de werkelijkheid

Afgelopen vrijdag werd parlementariër Ebu Jones van de Nationale Democratische Partij in Suriname (NDP) hardhandig aangepakt door enkele wetsdienaren tijdens de rellen die ontstonden tijdens het protest nabij het paleis.

Volgens de NDP is hun assembleelid Jones zwaar onder handen genomen door de Surinaamse politie, zonder dat er aanleiding daartoe voor was. De NDP beweert dat hij slagen moesten incasseren om hem te intimideren en het zwijgen te doen opleggen voor zijn kritische optreden in De Nationale Assemblee.

Uit live beelden die daar gemaakt zijn blijkt echter dat er wel aanleiding daartoe was. De politie droeg namelijk iedereen meerdere keren op om de plaats te verlaten nadat de politie werd bekogeld met stenen en de soundtrack probeerde in te rijden op leden van de gewapende macht. Met een korte razzia probeerde de aangevallen politie iedereen daar weg te krijgen.

Jones die daar ook bij aanwezig was werd ook meerdere keren opgedragen zich te direct te verwijderen van de plaats. Hij gaf daar geen gehoor aan maar ging met een agent in discussie. “Waarom ga je zo te keer” vroeg hij herhaaldelijk aan de agent. Diverse politiemannen droegen hem intussen ook op de plaats te verlaten zoals iedereen daar reeds had gedaan, hetgeen ook op beeld is vastgelegd.

Jones maakte echter geen aanstalten om te vertrekken zoals hem meerdere keren opgedragen werd, waarna een agent hem hardhandig wegtrok. Ook toen bleef hij zich verzetten en in de video is te horen dat hij begon te schelden. Op dat moment keerden de agenten zich tegen hem en is hij inderdaad hardhandig aangepakt.

In een verklaring van de NDP zegt de fractie dat ze van oordeel is dat deze actie van de politie, om een volksvertegenwoordiger op zo een laffe wijze te mishandelen, een rechtstreekse aanval is op de rechtsstaat. Uit de beelden blijkt echter niet dat de orde handhavers zo tegen hem tekeer gingen omdat hij een DNA-lid zou zijn.

De NDP beweert verder in de verklaring dat de betogers de poorten van DNA massaal bestormd nadat er vanuit de politie op het terrein van DNA is geschoten. “Er was totaal geen aanleiding voor het schieten en dat is onzes inziens de oorzaak van de escalatie van het volksprotest”, zegt de NDP.

Maar ook dat klopt niet met de feiten en de beelden. Journalist Sam Blankendaal die daar een live opname maakte, liet weten dat de politie de mensen vroeg niet naar de ingang te gaan van DNA. De truck begon naar voren te rijden en toen zijn de mensen massaal gegaan voor het DNA gebouw. Men begon toen de poorten kapot te stoten en met stenen te gooien en als reactie daarop werden de eerste schoten gelost.

De beelden zijn hier terug te zien: