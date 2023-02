Leger van Suriname houdt situatie serieus in de gaten

De situatie in Suriname wordt serieus in de gaten gehouden door het leger. Zo was er zondag een briefing in het Joint Operations Center (JOC) van het Nationaal Leger met het doel de minister van defensie te informeren over de actuele situatie en komende acties.

Naast de minister was ook de legerleiding aanwezig (foto).

Tijdens een eveneens zondag gehouden persconferentie heeft defensie benadrukt dat ze de situatie heel serieus neemt. De minister gaf aan dat er vanuit 1 centraal punt wordt gecoördineerd om de veiligheid in heel Suriname te garanderen.

Verder zal er meer zichtbare surveillance zijn en zal de informatie vergaring verscherpt worden, zodat aanhoudingen en opsporingen worden voortgezet. Ook zal de beveiliging van de ministeries opgevoerd worden.

De hoogste prioriteit is om maandag over te gaan tot normalisatie. Het leger vraagt de Surinaamse samenleving een stukje verantwoordelijkheid te nemen. “Met z’n alleen moeten wij bijdragen aan de veiligheid. We staan niet tegenover mekaar, maar naast elkaar en we gaan niet buigen. Als je iets ziet dat niet goed is, maan de mensen aan om te stoppen”, aldus het NL.