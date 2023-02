Bij plundering gestolen bromfietsen en rijwielen aangetroffen bij inval

De politie in Suriname heeft zondag na een tip een inval gepleegd in de wijk ‘Goliath’ aan de Drambrandersgracht.

Daarbij werden drie nieuwe bromfietsen, twee nieuwe rijwielen, bijkans 3 kg marihuana, een speaker box, een aluminium ladder, een 28lbs gascilinder, handschoenen en knijptangen van het merk Totall aangetroffen.

Het vermoeden bestaat dat de bromfietsen en rijwielen zijn weggenomen bij de plundering van afgelopen vrijdag in de Surinaamse binnenstad tijdens de protestactie.



Ter plaatse werden de verdachten Oron B. (63), Andy B. (36) en Sherman P. (34) aangehouden en overgebracht naar politiebureau Nieuwe Haven.

De wetsdienaren hebben de goederen allemaal in beslag genomen. In het belang van het onderzoek is het trio in verzekering gesteld.