Dit blauw gelakte voertuig is zaterdag in de vroege ochtend over de kop geslagen, nadat de auto tegen houtblokken aankwam, die op de weg geplaatst waren. Dit gebeurde rond 02.30u in het district Brokopondo in Suriname.

Vier personen zaten in de auto en zijn per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Vernomen wordt dat twee van de slachtoffers zijn opgenomen op de afdeling Chirurgie en de twee anderen na medisch te zijn behandeld huiswaarts zijn gestuurd.