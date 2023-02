Slachtoffer plundering probeert van Bosje brug te springen na ruzie thuis

Een Chinese vrouw in Suriname probeerde zondagmorgen een einde aan het leven te maken door van de Wijdenboschbrug te springen. Naar verluidt zijn zij en haar man slachtoffer geworden van plundering in het centrum afgelopen vrijdag.

De schade aan hun zaak aan de Heiligenweg is heel erg groot waarna er spanning in de huiselijke sfeer ontstond. Ze kreeg ruzie met haar levenspartner, waarna ze uit boosheid van huis vertrok. Ze liep naar de brug toe, kennelijk met de bedoeling een einde aan haar leven te maken.

Alerte voorbijgangers merkten de vrouw op en wisten haar tegen te houden. Ze alarmeerden meteen de politie, die op haar beurt naar de brug toog.

De politie van Nieuwe Haven bracht de vrouw over naar het politiebureau. Ze werd in het kort gehoord, maar ze weigerde haar personalia door te geven. Ze vertelde dat ze ruzie kreeg met haar man en dat ze daarom zelfmoord wilde plegen. De sterke arm schakelde de familie in die haar ophaalde.

De zaak is in onderzoek bij de politie.