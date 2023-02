Saroo Food ontslaat medewerkster na racistische berichten op Facebook

Onlangs heeft een medewerkster van fastfoodrestaurant Saroo Food racistische berichten vanuit haar prive-acccount op Facebook geplaatst en voor veel ophef gezorgd. De directie noemt de berichten ‘verontrustend’ en heeft de vrouw ontslagen.

“Er is duidelijk veel gewicht gegeven op het gebied van discriminatie. Dit is tegen ons beleid, visie en normen vooral tegen ons als Surinamers”, meent de directie van het restaurant in Suriname.

Het bedrijf biedt zijn excuses aan en zegt dat het nummer 1 prioriteit van elke collega is om geen discriminatie binnen als buiten het bedrijf toe te passen.

“Discriminatie is iets dat nooit tussen ons Surinamers moet bestaan en zijn. Samen werken we naar een betere toekomst ongeacht ras, kleur, religie en beroep”, aldus de directie.

Hieronder een van de berichten van de medewerkster.