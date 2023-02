Inhalende bromfietser in ziekenhuis overleden

De 27-jarige John Fransois is zaterdagavond in het ziekenhuis overleden. Hij was bestuurder van een blauw gelakte Dayang bromfiets.

Op vrijdag 17 februari kwam hij bij een inhaalmanoeuvre op de rijhelft van de tegenligger, met als gevolg een frontale botsing met een voertuig van het merk Isuzu MU-X.

Een vrouw zat achter het stuur van de personenwagen. Ze is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs en ze was ten tijde van de aanrijding niet onder invloed van alcohol.

De bromfiets liep aanzienlijke schade, terwijl het voertuig van de automobiliste schade heeft aan de bumper en motorkap. Het lijk is ter obductie in beslag genomen.