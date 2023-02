EZ adviseert pomphouders om geen brandstof in vaten en jerrycans te verkopen

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) benadrukt dat conform Decreet Hamsteren houdende regeling tot het tegengaan van het hamsteren van goederen in buitengewone economische omstandigheden (S.B. 1986 no. 57) het verboden is om te hamsteren.

De bekendmaking volgt naar aanleiding van de huidige crisissituatie en de recente ontwikkelingen in Suriname. Ook is het hamsteren vanuit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.

Op pomphouders wordt een beroep gedaan om geen brandstof in vaten en jerrycans te verkopen.

Op de burgers wordt ook een beroep gedaan om geen voorraden te verzamelen en of te bewaren. Er is voldoende brandstof voor de samenleving, meldt het ministerie.