Chaotische situatie bij pompstations in Suriname

De Motor Surveillance Dienst (MSD) Latour heeft in samenwerking met politie Latour op zaterdag 18 februari opgetreden tegen automobilisten, die hun voertuigen midden op de openbare weg parkeerden om bij te kunnen tanken. Hierdoor was het verkeer bij pompstation Roy Boedhoe Industrieweg Zuid en GOw2 Latour in Suriname gestremd.

Onder leiding van de ressortcommandant van Latour is de orde direct en met tact geneutraliseerd. Door tactvol optreden heeft de politie de chaotische situatie die ter plaatse heerste, onder controle kunnen krijgen.

Vernomen wordt dat alleen dienstvoertuigen van de overheid mochten bijtanken, maar dat burgers ook met hun voertuigen de rij bij de tankstations zijn gaan volgen. De Surinaamse politie werd ingeschakeld, omdat het verkeer helemaal vast zat

De mensen weigerden uit de rij te gaan. Ze vonden dat de tanks van hun voertuigen leeg zijn en dat ze ook moeten bijtanken. Het is de politie uiteindelijk gelukt om een oplossing te brengen en het verkeer weer in goede banen te leiden.

Op de burgers wordt een beroep gedaan zich te houden aan wet en recht en zich niet te laten meeslepen tot het plegen van vandalisme.