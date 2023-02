VIDEO: Pakittow meldt zich aan bij de politie

Stephano ‘Pakittow’ Biervliet, de trekker van het protest op vrijdag 17 februari in Suriname, heeft zich zaterdag aan het eind van de middag aangemeld bij de politie van bureau Centrum. Hij werd daarbij vergezeld door advocaat Antoon Karg, die net als Biervliet verbonden is aan de politieke partij PRO.

Kort daarvoor had Pakittow een verklaring uitgebracht en was live gegaan via Facebook.

Het MIA oftewel Meldpunt Informatie Anoniem, had vrijdagavond een opsporingsbericht van de activist naar buiten gebracht. Hij was nergens te vinden na de uit hand gelopen protestactie in de ochtend en middag, waarbij zwaar geplunderd en vernield werd in Paramaribo.

Vrijdagmorgen zijn er in het land rellen uitgebroken bij het protest tegen de Surinaamse regering. Kort daarna trokken oproerkraaiers naar de binnenstad van Paramaribo, waar diverse handelszaken werden geplunderd en er sprake was van mishandeling en brandstichting.

De regering heeft een speciale Task Force ingesteld, die tot taak heeft zo spoedig als mogelijk degenen die verantwoordelijk zijn voor deze acties op te sporen, in te rekenen en aan de justitiële autoriteiten over te dragen.

Ook de leiders van deze protestacties zullen opgeroepen worden voor verhoor.