Poging tot brandstichting bij Radio SRS

In de vroege ochtend van zaterdag 18 februari hebben drie mannen getracht het radiostation SRS aan de Jacques van Eerstraat in Suriname, in brand te steken.

Door snel actie te ondernemen heeft bewaker erger kunnen voorkomen. Hij zag drie mannen op het terrein, die rondom het gebouw brand hadden gesticht.

Het lukte hem om het vuur te blussen en tevens hulp in te roepen van een security auto, die toevallig langs reed.

Uit onderzoek blijkt dat de brandstichters vuur hadden aangemaakt door gebruik te maken van kleding en brandstof. Zij hebben drie deuren in brand gestoken, tevens het glas van een raam stukgeslagen en vervolgens het gordijn in brand gestoken.

Voort hebben ze getracht een auto op het terrein in brand te steken, die niet is gelukt.

Op het terrein zijn kleding en flessen met gasoline aangetroffen. De verdachten deden de plaats te voet aan. Na hun daad renden ze richting Hoogestraat.

De brandweer en de politie waren ter plaatse aanwezig.