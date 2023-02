Pakittow brengt verklaring uit en gaat live

Stephano ‘Pakittow’ Biervliet, de trekker van het protest op vrijdag 17 februari, heeft vandaag een verklaring opgestuurd naar de media, over hetgeen gisteren is gebeurd op het Onafhankelijkheidsplein in Suriname. Kort daarna is hij live gegaan via Facebook.

“Ik ben niet gearresteerd en de politie heeft mij geen kennis gegeven van opsporing of uitgenodigd voor verhoor. Op het moment dat ik opgeroepen word ben ik bereid te verklaren”, aldus Biervliet. Het MIA bracht wel een opsporingsbericht naar buiten.

Hij zegt verder dat alle geweldpleging, brandstichting en plunderingen met de meeste klem afkeurt en vindt ‘dat er traangas in de menigte is afgevuurd zonder dat er daartoe aanleiding was.’ Dat laatste slaat haaks op de feiten die zijn vastgelegd op video: uit live beelden blijkt dat er traangas werd afgevuurd nadat demonstranten het DNA gebouw bestormden en het gebouw en agenten met stenen bekogelden.

Ook De Vliegende Reporter die daar stond heeft dat bevestigd:

De verklaring van Pakkitow:

Voor 17 februari 2023 heb ik tot vreedzaam protest opgeroepen. Een grote menigte heeft gehoor hieraan gegeven. Wij zijn op de vooraf aangeven route belemmerd en kwamen daardoor laat op locatie.

Het verloop was vreedzaam en deelnemers zijn aan het woord gelaten.Een groep waarmee ik niet in contact stond, heeft zich naar de Nationale Assemblee begeven, niet op mijn aanvoeren. Toen heb ik actief tot kalmte opgeroepen.

Vanuit de omgeving van de Nationale Assemblee zijn schoten afgevuurd, vermoedelijk met een automatisch wapen. Hierna heeft zich voltrokken wat men op beeld heeft gezien. Traangas is in de menigte afgevuurd zonder dat er daartoe aanleiding was.

Vanuit onbekende personen in de menigte ben ik bedreigd, met zichtbare wapens. Er bestaat bij mij geen enkele twijfel dat openbare geweldplegers in onderling contact stonden. Ik heb aanwezige agenten verzocht mij in veiligheid te brengen en hier is geen gehoor aan gegeven.

Met moeite heb ik mijn naasten, waaronder minderjarigen in veiligheid kunnen brengen. Ondanks bedreigingen, heb ik de omgeving kunnen verlaten.

Ik ben niet gearresteerd en de politie heeft mij geen kennis gegeven van opsporing of uitgenodigd voor verhoor. Op het moment dat ik opgeroepen wordt ben ik bereid te verklaren.

De ondernemers die aan de ontstane chaos schade hebben ondervonden, wil ik medeleven tonen en sterkte wensen. Alle burgers roep ik op tot rust en begrip naar elkaar toe.

Ik keur met de meeste klem alle geweldpleging, brandstichting en plunderingen af.