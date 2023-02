Man dood aangetroffen in woning Mauritiusstraat

In een verlaten woning aan de Mauritiusstraat in Suriname, is een man gisteren dood aangetroffen. Volgens de buren werd de man, die een drugsverslaafde was, al enkele dagen niet meer gezien.

Vrijdagmiddag namen buurtbewoners poolshoogte bij de woning om hem eten te geven en troffen zijn lijk in verre staat van ontbinding op een matras in de woning aan.

De gealarmeerde politie kon wegens de grimmige situatie in het centrum niet uitrijden. Uren later, in de avond, werd het ontzielde lichaam door een lijkenwagen afgevoerd (foto).

Er zijn geen tekenen van misdrijf op het lichaam aangetroffen. De man was in de buurt bekend als Black of Frietsje.