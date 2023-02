Hartje Paramaribo hermetisch afgesloten

De politie in Suriname heeft het stadscentrum van Paramaribo hermetisch afgesloten voor rij- en motorvoertuigen. Autobestuurders worden automatisch uit het gebied geweerd en zijn verplicht een omweg te maken via de schietbaanweg en Letitia Vriesdelaan, om hun bestemming te bereiken.

Vanwege de dreigende situatie in hartje Paramaribo hebben de meeste winkels hun deuren gesloten. Enkele restaurant en fast-foodzaken aan de Latourweg zijn open. Bepaalde winkels die toch nog de klanten tegemoet willen komen helpen ze via een ijzeren luikje of het traliewerk. 

Behalve de winkels zijn ook grotendeels van de pompstations gesloten, omdat er schaarste aan benzine heerst. Bij bepaalde locaties waar benzine wordt verkocht zijn lange rijen te volgen.

Hoelang de situatie zich zal voordoen is nog niet duidelijk. De regering heeft een beroep gedaan op de ondernemers om alle zaken voor zaterdag dicht te houden.