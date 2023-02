36 weggenomen bromfietsen teruggevonden bij rellende rovers

De politie van Nieuwe Haven heeft in totaal 36 bromfietsen teruggevonden bij rellende rovers, die vrijdag tijdens de protestactie bij diverse winkels in Suriname hebben ingebroken.

Ook is een 42 inch televisie in verpakking bij een van de plunderaars aangetroffen en in beslag genomen. Verder werden 8 nieuwe laptops bij de plunderaars aangetroffen en in beslag genomen. Heel wat kleding, schoeisel en alle andere zaken zijn op de plunderaars aangetroffen en in beslag genomen.

Criminelen hebben tijdens de protestactie hun slag geslagen door bij diverse winkels in te breken en waardevolle goederen weg te dragen.

De politie van Nieuwe Haven heeft in totaal 39 aanhoudingen tot op het moment van schrijven gepleegd. Er is nog geen beslissing genomen met betrekking tot de aanhoudingen.

De politie zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat er meer aanhoudingen zullen volgen, want een groep is met de spullen huiswaarts vertrokken. De politie doet een dringend beroep op de Surinaamse samenleving om voor de eigen veiligheid thuis te blijven.

De politie zal zonder pardon krachtig optreden tegen de relschoppers.

Beelden van het stelen van de bromfietsen: