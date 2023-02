Verdachten aangehouden door snelle actie van politie Livorno

De verdachten Decistro T.(27) en Kevin L. (26) zijn deze week door de politie in Suriname in verzekering gesteld wegens diefstal.

Een buurman werd donderdag omstreeks 02.00u wakker door gestommel. Hij nam poolshoogte en zag op een bedrijfsterrein aan de Trefbalstraat twee mannen. Ze waren bezig een van de vrachtwagens te slopen.

De alerte buurman schakelde bij het zien van de verdachten de politie in, die snel ter plaatse ging. Het lukte de sterke arm om een van de twee op het terrein aan te houden. De tweede verdachte hield zich schuil op het terrein. Hij probeerde nadien te vluchten, maar werd na een korte achtervolging in de kraag gevat.

“Ze hebben aardig wat vernielingen aangericht aan de zaak”, zegt de politie. Opmerkelijk is dat een van de verdachte gekleed was in een ketelpak, dat eerder bij het bedrijf was buitgemaakt. Niet lang terug zijn zes accu’s van de benadeelde weggenomen. Het vermoeden bestaat dat deze verdachten meer moeten afweten van de eerdere gepleegde diefstallen.

De ondernemer gaat vanwege zijn gezondheidstoestand niet vaak naar het bedrijf.

In het belang van het onderzoek is het duo in verzekering gesteld.