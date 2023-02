De nationale U-17 voetbalselectie van Suriname (Natio) heeft donderdag ook de derde wedstrijd in het kwalificatietoernooi in Guatemala voor het Concacaf kampioenschap, verloren tegen El Salvador.

De Surinamers verloren de wedstrijd na een 2-0 ruststand met 4-0.

Suriname had weinig in de melk te brokkelen. De jongens van El Salvador wisten in de 24, 27, 60 en 82ste minuut middels georganiseerd spel te scoren.

De jongens van Natio hebben na 3 wedstrijden 13 doelpunten tegen en 1 voor.