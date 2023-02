Surinamers vandaag massaal de straat op uit protest tegen regering

In Suriname gaan mensen vandaag massaal de straat op uit protest tegen de regering Santokhi-Brunswijk. Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet heeft opgeroepen tot een grote protestactie op het Onafhankelijkheidsplein.

Geëist wordt dat de regering opstapt. Volgens Biervliet is de maat nu echt vol. Hij zegt dat de regering al langer dan twee jaar aan de macht is en hetgeen beloofd is voor de verkiezingen nog steeds niet heeft gerealiseerd.

De activist meent dat de regering niets meer moet doen voor de Surinaamse samenleving en moet opstappen. Vanuit alle sectoren in het land is er ondersteuning toegezegd voor de protestactie.

Het Korps Politie Suriname heeft bekendgemaakt dat in het belang van de openbare orde, rust en veiligheid het verkeer omstreeks 08.00 uur zal worden omgeleid en de volgende wegen zullen worden afgesloten, te weten:

Hoek Roseveltkade / Kleinewaterstraat. Al het rij-verkeer komende vanuit het Noorden over de Kleine Waterstraat gaat via de Roseveltkade verder. De Henck Arronstraat / Grote Combéweg. Het verkeer over de Henck Arronstraat zal niet verder voor langs het presidentieel paleis kunnen voortbewegen. Men moet de Grote Combéweg en of de Tamarindelaan inslaan om zijn/haar weg te vervolgen.

Binnen de ingestelde veiligheidszone mag er niet geparkeerd worden. Aan de samenleving wordt gevraagd met het vorenstaande rekening te houden.

De politie doet het beroep op weggebruikers de aanwijzingen van de politie ten alle tijde strict op te volgen. Automobilisten worden gevraagd zorgvuldig alternatieve route’s te kiezen om hun eindbestemming te kunnen bereiken.

Aan voornamelijk de winkeliers en ondernemers in de binnenstad, zijn de nodige instructies gegeven door de politie.