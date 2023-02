Ruskey’s debuut in een uitverkocht Paradiso

De 21 jarige producer, multi-instrumentalist en singer-songwriter Ruskey staat op 23 april in Paradiso. Alhoewel dit zijn debuut is, was de bovenzaal van Paradiso binnen zes dagen na aankondiging uitverkocht.

Ruskey, die eigenlijk Desai Breeveld heet, presenteerde vorig jaar september zijn langverwachte EP ‘Baby Boy’ in de A’dam Toren. Gevoelige liedjes over de liefde, gehuld in een dansbaar R&B jasje, waarvan hij de productie volledig op zich nam.

Met een vader die gitarist, componist en producer is, een moeder die zingt en schrijft en grootouders die allemaal op het podium hebben gestaan, is hij al van kleins af aan omringd door muziek. Deze passie en liefde voor muziek is door de jaren heen alleen maar gegroeid.

In de Amsterdamse Bijlmer begon hij op zijn vierde met piano, speelde hij tevens als slagwerker in het Leerorkest en begon hij op zijn tiende met produceren. Ruskey hoopt met dit concert de aandacht te trekken van pop programmeurs en journalisten.