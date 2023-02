Suriname participeert aan International Tourism exchange fair in Italië

Het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), heeft in samenwerking met de Suriname Hospitality and Tourism Association (SHATA) en de private sector, van 12 tot en met 14 Februari deelgenomen aan de International Tourism exchange fair (BIT) in Milan, Italië.

Tijdens deze beurs is de destinatie Suriname aan het reizend publiek gepresenteerd onder de slogan: “Suriname, the Hidden Treasure of South America”.

Ook zal er meer bekendheid worden gegeven aan Suriname door de destinatie gids ten toon te stellen en door het uitreiken van Surinaamse snacks en drank.

Het is voor Suriname de eerste keer dat er wordt meegedaan aan een Tourism fair in Italië. De organisatie verwacht bijkans 60.000 bezoekers.

De participatie aan deze beurs is een van de activiteiten die het directoraat Toerisme heeft ondernomen om potentiële toeristen aan te trekken.