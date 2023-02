President Santokhi benadrukt duurzame oplossingen energiewinning

President Chandrikapersad Santokhi benadrukt het belang te werken aan langetermijnoplossingen om aan de energiebehoeften van de groeiende wereldbevolking te voldoen. Het staatshoofd geeft dit te kennen in zijn videoboodschap welke tijdens de opening van de International Energy Conference and Expo Guyana is getoond. President Santokhi heeft vanwege de urgente issues in Suriname het event niet persoonlijk bijgewoond.

Volgens het Surinaamse staatshoofd neemt de vraag naar duurzame en milieuvriendelijke energiewinningen steeds toe. “Daarom zullen we aanpassings- en mitigatiemaatregelen moeten nemen om de impact van de klimaatcrisis te verminderen en de overgang naar hernieuwbare energiebronnen te maken”, meldt Santokhi.

Het staatshoofd heeft opgemerkt dat de regering van Suriname zich zal inzetten voor het ontwikkelen en produceren van duurzame energie.

Naast het ontdekken van oliebronnen in Suriname zal middels het gebruik van zonnepanelen en windenergie gewerkt worden aan het winnen van schone energie.President Santokhi is van mening dat bij het ontwikkelen van de offshore olie- en gasbronnen een strategische energiesamenwerking tussen Suriname, Guyana en Brazilië cruciaal is.

De regeringsleider noemt daarnaast de voordelen die deze ontwikkeling zal hebben voor de regio. “Deze industriële ontwikkeling, in West-Suriname en Oost-Guyana zal leiden naar nieuwe kansen en de creatie van een economisch vrije zone. Hierdoor ontstaat een knooppuntfunctie, van het Caribisch gebied tot Zuid-Amerika, door de lucht en over zee”.

Het staatshoofd benadrukt de spin-off mogelijkheden die hierdoor gecreëerd worden voor leveranciers van goederen en diensten en verwelkomt investeerders.