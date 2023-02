Ondernemer schiet gericht op ruitenwisser dief

Een brutale dief betrad in de nacht van maandag op dinsdag 14 februari het terrein van een ondernemer aan de Hendrikstraat in Suriname. De ondernemer en zijn vrouw die in diepe rust waren werden wakker door gestommel.

De aangever pakte zijn vuistvuurwapen en nam daarna poolshoogte. Tot zijn schrik zag hij een man bezig de ruitenwissers van een Toyota Vitz op het terrein weg te rukken. Hij loste eerst enkele waarschuwingsschoten, maar toen de dief niet onder de indruk leek te zijn, schoot de ondernemer gericht op hem.

In gesprek met Waterkant.Net zegt de vrouw des huizes dat haar man eerst waarschuwingsschoten had gelost om de dader op andere gedachten te brengen, echter weerhield dit hem niet. Daarna schoot haar man gericht op de dief.

Het is niet bekend waar de verdachte is geraakt. Er zijn bloedsporen op het terrein aangetroffen. De aangever heeft beveiligingscamera’s, maar de verdachte had die onklaar gemaakt; de bedrading was doorgeknipt.

De politie van Uitvlugt werd ingeschakeld die ter plaatse ging voor onderzoek. Van de dader ontbreekt nog elk spoor.