Man levenloos binnengebracht bij politiebureau Brokopondo

Een 59-jarige arbeider is dinsdagochtend plotseling overleden in het district Brokopondo. Dit gebeurde op een heuvelachtig deel dat bekend staat als ‘Bissumbar Bergi’ te Masa Pasi in Suriname.

Het slachtoffer Cicero Da Silva was samen met een collega in de auto en voelde zich op een gegeven moment niet lekker. Hij nam toen enkele tabletten in die hij had meegenomen. Op een gegeven moment kwam hun voertuig vast te zitten (foto).

De collega is toen hulp gaan zoeken om het voertuig van hen eruit te trekken, bij een bestuurder die onderaan de heuvel was geparkeerd. Toen de man terug liep naar zijn voertuig, merkte hij dat Da Silva voor de auto op zijn buik met zijn gezicht in de modder lag.

Hij heeft het slachtoffer vervolgens samen met twee anderen opgetild en in de auto geplaatst en reden naar het kamp, alwaar hij werkzaam was. Vandaar uit is het slachtoffer naar het politiebureau Brokopondo overgebracht.

Het vermoeden bestaat dat het slachtoffer vanwege een acute hartinfarct is overleden. Het lijk is naar het mortuarium vervoerd.