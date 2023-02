Binnenbrand nadat 5-jarige game controller uit boosheid gooit

Dinsdagmiddag omstreeks 13.30u kreeg de politie melding van een woningbrand aan de Nieuwe Charlesburgweg in Suriname. Die lijkt veroorzaakt te zijn door een game controller.

Uit het politionele onderzoek blijkt namelijk dat een 5-jarige jongen in de gamekamer op het voormelde adres bezig was te gamen. Op een gegeven moment deed de controller het niet, waarna het kind deze uit boosheid weggooide. Hierna ontstond kortsluiting, waarna het kind huilend naar buiten rende.

Zijn vader verklaarde dat de controller waarschijnlijk is gevallen op een ander spel dat op stroom was gekoppeld, waarbij een vonk is ontstaan hetgeen geleid heeft tot brand. De gamekamer is van binnen geheel verwoest door het vuur.

Het betreft in deze een hoogbouw woning van ongeveer 8 bij 12 meter, die deels van steen en hout is opgetrokken. Volgens de Surinaamse politie heeft de benedenwoning, te weten de woonkamer, keukenruimte, gamekamer en een gang schroeischade opgelopen. Het pand is wel tegen brand verzekerd.

De jongen heeft vanwege de vlam lichte brandwonden opgelopen. Hij is met een zogeheten visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp.

De politie van Munder was ter plaatse voor onderzoek.