Vrouw (65) lag drie dagen dood in badkamer

Het lijk van de 65-jarige R.S. is maandagavond in verre staat van ontbinding aangetroffen in de badkamer van haar woning aan de Surindre Kanhaiweg in Suriname.

Vernomen wordt dat de vrouw alleen woonde. Ze had onderliggende ziekten, waaronder hoge bloeddruk en diabetes.

De politie werd rond 21.00u door familie en buren ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

De vrouw zou er al drie dagen dood in de badkamer hebben gelegen. Er zijn geen tekenen van misdrijf op haar lichaam aangetroffen.

Het lijk is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.