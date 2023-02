Man die ontsnapte arrestant neerschoot klemgereden door RBTP en aangehouden

De 46-jarige Marcel B. is zaterdag door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aangehouden aan de Kleine Saramaccastraat in Suriname. Marcel was betrokken bij een schietincident waarbij de ontvluchtte arrestant Arno G. werd beschoten aan de Vulcanusstraat.

Arno zag zijn kans schoon om uren daarvoor uit het cellenhuis van bureau Nieuwe Haven te ontvluchten. Na te zijn beschoten werd hij ter verpleging met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Na intensief speurwerk kwam Marcel als te zijn de schutter in beeld. In een grijs gelakt voertuig werd hij aan de kleine Saramaccastraat klemgereden door RBTP en aangehouden.

De schutter die een oud-bekende is van de politie, werd aan de afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie overgedragen, alwaar hij na te zijn voorgeleid in verzekering is gesteld.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.