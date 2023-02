Inboedel kledingzaak centrum Paramaribo geheel verloren na binnenbrand

De kledingzaak Ithaca aan de Zwartenhovenbrugstraat in Suriname is dinsdagochtend getroffen door brand. Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat de inboedel en het gebouw van de binnenkant verwoest zijn door het vuur.

Buren ontdekten rookontwikkeling en schakelden meteen de brandweer in. Toen de brandweer ter plaatse arriveerde werd inderdaad een enorme rookontwikkeling aangetroffen. Het gebouw was goed beveiligd.

Het rolluik kon niet worden opengemaakt, waarna de brandweer assistentie inriep van post Gemenelandsweg. Na assistentie kon de brandweer naar binnen waar diverse draden los hingen. Er werd op de arbeiders van het Energie Bedrijven Suriname (EBS) gewacht om die zaken in orde te maken.

Deze zaken hebben allemaal gezorgd voor vertraging voor de brandweer. Het pand dat vlak naast Kirpalani NV is gevestigd is van binnen geheel afgebrand. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De politie van Centrum was ter plaatse voor onderzoek. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend. “Het pand was wel tegen brandverzekerd”, zegt Pinas.