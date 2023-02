In opspraak geraakt tehuis ‘Hoop voor Kinderen’ in Suriname ontruimt

De Surinaamse autoriteiten hebben afgelopen weekend het tehuis ‘Hoop voor Kinderen’ ontruimd na meldingen over geweld en mogelijk seksueel misbruik door de directeur en twee medewerkers. Dat gebeurde op verzoek van het (deels Nederlandse) bestuur van stichting Hoop voor Kinderen, schrijft de Nederlandse krant het Algemeen Dagblad.

De misstanden bij tehuis Hoop voor Kinderen kwamen aan het licht nadat een meisje in november vorig jaar voor straf met een strijkijzer was gebrand en een ander meisje was mishandeld. De verdachte S. werd toen aangehouden en betuigde spijt van haar handelen. Ze beloofde het niet meer te zullen doen en werd in vrijheid gesteld.

Een Nederlands bestuurslid reisde na de incidenten af naar Paramaribo. In een spoedvergadering van het bestuur werd de voorzitter geschorst en kreeg zijn partner S. een gebiedsverbod opgelegd.

In daaropvolgende gesprekken met kinderen en (oud-)werknemers kwamen meer misstanden naar boven. Zij verklaren over structureel geweld van de directeur en zijn vriendin, en van Ingrid L., coördinator van het kindertehuis.

Kinderen zouden zijn geslagen met onder meer stokken, een riem, beddenplank en pan. Enkele meisjes zeggen een paar jaar geleden seksueel te zijn misbruikt door de directeur, schrijft de krant in dit uitgebreid artikel.