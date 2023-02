Gerestaureerde documentaire ‘Oema foe Sranan’ vanaf 9 maart te zien

Pepr, het nieuwe podium voor krachtige films van Zwarte makers en verhalen uit de Zwarte diaspora, brengt op 9 maart de restaureerde documentaire ‘Oema foe Sranan’ uit. De oorspronkelijke versie is uit 1978

Oema foe Sranan (Vrouwen van Suriname) is de eerste documentaire over Suriname in het Sranantongo uit de jaren rond de onafhankelijkheid.

De film volgt vier vrouwen, Jetty, Sonja, Somai en Sylvie, die zich verzetten tegen miskenning, uitbuiting en de armoede die ze dagelijks ervaren. Door middel van hun persoonlijke verhalen geven zij zicht op de geschiedenis van kolonialisme, neokolonialisme en discriminatie in Suriname en Nederland.

De oorzaken van de armoede worden in beeld gebracht aan de hand van citaten uit “Wij slaven van Suriname” van Anton de Kom, het boek dat is opgenomen in de Nederlandse Canon. Het is een aanklacht tegen de rol van Nederland als kolonisator en tegen de buitenlandse bedrijven die zich verrijken, maar het land berooid achterlaten. De film laat een strijdend volk zien in plaats van een lijdend volk.

Oema foe Sranan is gerestaureerd door Eye in samenwerking met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG).