‘Geen schaarste aan kookgas’ zegt ministerie

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie in Suriname (EZ) roept de samenleving op om niet in paniek te raken en niet onnodig gascylinders te kopen.

Het ministerie heeft kennis genomen van diverse videobeelden die op social media worden gedeeld, waarbij burgers in de rij staan voor het kopen van gascylinders.

In de afgelopen dagen heeft de Economische Controle Dienst (ECD) controlewerkzaamheden uitgevoerd, waarbij is gebleken dat winkeliers over voldoende gascylinders beschikken en normaal worden bevoorraad door Ogane. 

EZ roept de ondernemers ook op om niet te hamsteren. Hieraan zijn er zware sancties verbonden. Heeft u informatie over ondernemers die goederen hamsteren? Neem contact op met de klachten unit van het ministerie van EZ.